Son Mühür/ Merve Turan - Kent düzenini korumak, toplum sağlığı ve huzurunu güvence altına almak amacıyla denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, Tersane Mahallesi’nde kaçak faaliyet yürüttüğü belirlenen bir yemek imalathanesini mühürledi. “Merdiven altı üretim” ihbarı üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, baskın denetimde hijyen standartlarının sağlanmadığını ve gıda güvenliğini riske atan ciddi ihmaller bulunduğunu tespit etti.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edilecek

Denetimde, ruhsatsız ve kayıt dışı faaliyet yürütüldüğü belirlenen üretim yerinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Tespitler tutanak altına alındı; imalathane kapatıldı ve işletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

“Kayıt dışına geçit yok”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşların sofrasına ulaşan gıdaların güvenli ve hijyenik koşullarda üretilmesinin öncelik olduğunu vurguladı. Ünsal, halk sağlığını riske atan hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, ruhsatsız, kayıt dışı ve mevzuata aykırı tüm uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.