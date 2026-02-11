Türk Hava Yolları'nın kuruluşu olan AJet tarafından duyurulan yeni indirim kampanyası tüm iç hat seferlerini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yolcuların 12 Şubat'a kadar biletleri satın alması gerekiyor. Satın alınan indirimli biletler, 18 Şubat ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

İNDİRİM KODU SADECE WHATSAPP KANALINDA

Kampanyanın en dikkat çeken şartı, indirim kodunun paylaşım yöntemi oldu. Yolcuların %20 oranındaki indirimden yararlanabilmesi için AJet'in resmi WhatsApp kanalına abone olmaları gerekiyor; zira kampanya kodu yalnızca bu platform üzerinden paylaşıldı. Kodu alan kullanıcılar, ödeme ekranında ilgili alana bu kodu girerek indirimli fiyata ulaşabiliyor.

SATIN ALMA KANALLARI VE KAMPANYA KOŞULLARI

İndirimli bilet satışı sadece havayolu şirketinin dijital platformları olan ajet.com internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden yürütülüyor. Çağrı merkezi veya fiziksel bilet satış noktalarından yapılan alımların kampanya dışında kalacağı belirtilirken, diğer önemli kurallar şu şekilde açıklandı:

İndirim Oranı: %20 indirim, vergi ve harçlar hariç 'taban ücret' üzerinden uygulanıyor. Söz konusu indirimler üst paket tercihlerini kapsamıyor. Bu paketlerde ücret farkı uygulanabiliyor.

Kapsam: Kampanya tüm yurt içi hatlarda geçerli olup Kuzey Kıbrıs uçuşları kapsam dışında tutuluyor.

Ramazan dönemi seyahatlerini ekonomik hale getirmeyi hedefleyen AJet, sınırlı sayıda koltuk ve sınırlı süre için geçerli olan bu fırsat için biletleme süresinin 12 Şubat gecesi sona ereceğini hatırlatıyor.