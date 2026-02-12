İzmir’de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı “sarı kodlu” uyarının ardından etkisini gösteren yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Kentin birçok noktasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ana arterlerde trafik yoğunluğu

Yağıştan en fazla etkilenen bölgelerden biri Gaziemir ilçesindeki Akçay Caddesi oldu. Özellikle Optimum AVM çevresinde yoğunlaşan su birikintileri ve azalan görüş mesafesi nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Araç kuyrukları oluşurken, sürücüler uzun süre ilerleyemedi. Yağış sırasında yayaların da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çektiği gözlendi.

Sarnıç ve Narlıdere’de su baskınları

Gaziemir’in Sarnıç Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı sokaklar yağışla birlikte su altında kaldı. Rögarların taşması sonucu mahalle aralarında su birikintileri oluştu. Narlıdere ilçesinde de benzer görüntüler yaşandı; ana caddelerde biriken su nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Ekipler sahada

Yağışın sürmesi üzerine belediye ekipleri, tıkanan mazgalların açılması ve suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise ana güzergâhlarda akışı düzenlemek amacıyla görev yaptı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla etkili olabileceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.