Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 Şubat 2026 tarihli ve 33166 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, yargı bölümü, Yargıtay kararı, Danıştay kararı ve ilanlar yer aldı.

YÖNETMELİKLER

- Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği

- Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2020/14753 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2021/48164 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2021/64569 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/4755 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/8951 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/11361 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/19979 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2020/38036 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2022/5097 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/518 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/42158 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/60223 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/19, K: 2025/21)

İLAN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlânları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c- Çeşitli İlânlar