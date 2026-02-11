Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Cemil Tugay idaresinde yapıldı. Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Daha sonra gündem dışı konuşmalar maddesine geçildi. Söz alan AK Parti Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, yeni atanan Akın Gürlek’in İstabul’da birçok yolsuzluk ve hırsızlık dosyası ile mücadele ettiğini belirtti. Daha sonra CHP Grubu üzerinden 'yargı hani bağımsızdı' şeklinde sözler yükseldi. Meclis üyeleri sıralara vurmaya başladı. Gerginliğin ardından meclis salonu bir anda karıştı.

CHP’nin tepkileri üzerine de AK Partili Duman, “İstanbul’da birçok yolsuzluk dosyası var neden üzerinize alınıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Gerilimin yaşanmaya devam etmesi sırasında Başkan Cemil Tugay meclisi tatil ettiğini belirterek salondan ayrıldı. Daha sonra meclis salonundan meclis üyeleri ayrıldı.

Yıldız: Biz simite gevrek deriz, hırsıza hırsız deriz. Bizim İzmir'de böyledir.

Gerginliğin ardından AK Parti ve MHP grubu açıklamada bulundu. AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız yaptığı açıklamada, "CHP’nin bugün Ankara'da gösterdiği antidemokratik ayağını bugün de İzmir'de gösterdi. Kürsüyü işgal ederek antidemokratik durumunu nasıl gösterdilerse bugün de İzmir'de engellediler. Gizem hanım gayet yerinde Ankara’daki yaşaman talihsizlikle ilgili açıklama yaptı. Biz simite gevrek diyen hırsıza hırsız deriz. Bizim İzmir'de böyledir. Akın Bakanın İstanbul'da ortaya koyduğu bir çok başarı var. Böyle bir ismin bakan olmasından şeref duyarız. Ortaya konulan antidemokratik tavrı kınıyoruz. Biz İzmir'in sorunlarını dile getiriyoruz. İzmir’de yağmur yağdığında güvenle sokağa çıkıp yürüyebiliyor musunuz? İzmir’in sorunlarının konuşulduğu mecliste bugün bu konuşmaları konuşması gerekirken bu meclis antidemokratik tavır takındı. Tecrübe eksikliği ortaya koydular. Tugay tatil etti, daha sonra meclisi toplayıp kapattılar. Ne meclisi yönetmeye ne de kendi yönetmeye cesaretleri var" dedi.