Son Mühür- Geleceğin dünyasını şekillendirecek olan çocuklara, çevre bilinci ve geri dönüşümün önemi sahne üzerinden aktarılıyor. Tiyatro Hali'nin yeni sezon için hazırladığı müzikli çocuk oyunu ATIKX, geri dönüşümün hayatımızdaki yerini ve geri dönüşüm kutularının doğru kullanımını eğlenceli bir dille anlatmak üzere turneye çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle çocuk tiyatrosu alanında adından sıkça söz ettiren yönetmen Üzeyir Tavuş'un kaleminden çıkan bu oyun, günümüzün en kritik konularından birine odaklanarak izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Profesör ATIKX ve yardımcıları sahneye çıkıyor

Oyunun ana karakterleri olan Profesör ATIKX ve robot asistanı, çocukları hem eğlendiriyor hem de geri dönüşümün bilimsel ve pratik yönlerini drama kökenli bir anlatımla öğretiyor. Yönetmen Tavuş, bu önemli konuyu tiyatro gibi etkili bir sanat dalıyla çocuklara ulaştırabilmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtiyor. Tavuş, “Günümüzde neredeyse tüm okullarda, birçok sokakta ve alışveriş merkezinde bulunan geri dönüşüm kutularının nasıl kullanılacağını çocuklarımız oyun boyunca öğreniyorlar. Bu oyun sayesinde, çocuklarımız çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetişecek,” dedi.

Turne ve hikaye kitabı müjdesi

İzmir ve ilçelerindeki gösterimlerin ardından Ege Bölgesi'nin tamamında turneye çıkmayı planlayan Tiyatro Hali ekibi, daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Yönetmen Üzeyir Tavuş, oyunun başarısının ve gördüğü ilginin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, yakın gelecekte ATIKX'in hikâye kitabının da raflardaki yerini alacağının müjdesini verdi. Çocukları sanatsal bir etkinlikle buluşturmanın ve aynı zamanda onları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmenin kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Tavuş, oyunu izlemek isteyen tüm çocukları, turne takvimlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeye davet etti. Bu proje, sanatın eğitim aracı olarak nasıl kullanılabileceğinin güzel bir örneğini teşkil ediyor.