İzmir'in plakası kaç merak edilen numara aslında çok net

Türkiye’de plaka kodları çoğu zaman basit bir bilgi gibi görünür ama günlük hayatta sık sık karşımıza çıkar. Özellikle yolda giderken farklı şehirlerin araçlarını ayırt etmek isteyenler için bu numaralar önemli hale gelir.

İzmir'in plakası kaç sorusu da bu yüzden sıkça aranıyor. Büyük şehirlerden biri olduğu için İzmir’in plaka kodu hem trafikte hem de gündelik kullanımda sürekli göz önünde.

İzmir'in plakası kaç?

İzmir’in plaka kodu 35. Bu bilgi aslında oldukça net ve değişmeyen bir sistemin parçası.

Yolda gördüğün 35 plakalı araçlar İzmir’e kayıtlı olur. Bu durum yıllardır aynı şekilde devam ediyor, yani herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Plaka kodları nasıl belirlenir?

Türkiye’de plaka sistemi oluşturulurken iller alfabetik sıraya göre dizildi. Buna göre her şehre bir numara verildi.

İzmir de bu sıralamada yerini aldı ve 35 numarasını aldı. Sistem eski ama hâlâ aynen kullanılıyor, bu da işleri aslında kolaylaştırıyor.

35 plaka kullanımı

35 sadece trafikte karşımıza çıkan bir numara değil. İzmir ile özdeşleşmiş bir işaret gibi düşünülüyor artık.

Örneğin sosyal medyada, araçlarda ya da günlük konuşmalarda bu sayı sık sık geçer. Bazen sadece “35” demek bile İzmir’i anlatmaya yetiyor.

Kısaca söylemek gerekirse İzmir’in plakası 35 ve bu durum uzun süredir değişmiş değil. Yolda gördüğün 35 büyük ihtimalle İzmir bağlantılıdır, ama bazen başka şehirde yaşayanların da kullandığı olur tabii