Son Mühür- Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilçenin her yerine yayılan etkinliklerle tam bir hafta sürecek şekilde kutladı. Spor turnuvalarından söyleşilere kadar dopdolu etkinliklerle çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Sporla gelen eğlence

Kutlamalar futbol, basketbol, voleybol ve satranç turnuvalarıyla başladı. Sahaya çıkan çocuklar, hem emek harcadı hem de takım olmanın tadını çıkardı. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular madalyalarıyla gururlandı.

Şehit Ümit Boz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen “Cumhuriyetin Çocukları Halk Oyunları ve Dans Şöleni”, izleyicilere resmen eski bayramları anımsatan unutulmaz anlar yaşattı.

Kaykay Parkı’nda şenlik havası

Mansuroğlu Mahallesi’ndeki İzmir Kaykay Parkı, kurulan oyun alanları ve gün boyu süren gösterilerle adeta bir festival alanına dönüştü. Çocuklar sosyalleşerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Programın sonunda tarihçi-yazar Sinan Meydan, 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda çocuklarla bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan Meydan, genç nesillerin tarihe bakışına önemli bir katkı sundu.

Başkan Önal: “Çocuklarımızı Tarihimizle Buluşturuyoruz”

Etkinlikleri değerlendiren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği bu özel günü; spor, sanat ve tarihle iç içe kutladık. Çocuklarımızın sadece eğlenmesini değil, bu ülkenin kuruluş değerlerini de öğrenmesini önemsiyoruz. Onların gelişimine katkı sağlayan bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.