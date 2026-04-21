İzmir Tire Belediyesi'nden önemli bir hamle geldi. İlçenin mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla Tire Belediyesi harekete geçti. Tire'ye özgü ürünlerin tescillenme süreci Tire Belediyesi tarafından başlatılmış oldu.

Tire Belediyesi tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, yerel değerlerin korunmasının ve ürünlerin ekonomik değerinin artmasının da hedeflendiği ifade edildi.

8 ürün için başvuru tamam!

Coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler Tire Belediyesi tarafından açıklanırken o ürünler; Tire Tostu, Kahrat Ekmeği, Tire Koruk Şerbeti, Tire Karadutlu Lor Tatlısı, Tire Karadut Şerbeti, Tire Tak Tak (Kuyu) Kebabı, Tire Çamur Peynirive Tire Sübyesi olarak dikkat çekti.

Taklit ürünlerin de önüne geçilmiş olacak!

Başvuru süreci tamamlandığı takdirde, bu ürünlerin taklit edilmesinin de önüne geçilmiş olacak.