Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Genel Başkan Özgür Özel’in start verdiği saha çalışmaları çerçevesinde Kiraz ve Tire’de vatandaşlarla buluştu. CHP heyeti, mahalle ve köy ziyaretleri kapsamında üreticilerin, çiftçilerin ve esnafın yaşadığı sorunları dinledi.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun’un da katılım gösterdiği program kapsamında, İl Başkan Yardımcısı Baki Üküşçevik, Kiraz İlçe Başkanı Nasuh Coşkun, Tire İlçe Başkanı Gürol Soyuer ile kadın ve gençlik kolları üyeleri sahada vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle mahalle ziyaret!

CHP heyeti Kiraz programı çerçevesinde Sarıkaya, Cevizli ve Doğancılar mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Bölgedeki üreticiler, çiftçiler ve esnafla görüşen parti heyeti, ekonomik sıkıntılar ve geçim sorunlarına ilişkin vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Tire’de Mahya Sofrası’nda bir araya geldiler!

Tire’deki program çerçevesinde ise Büyükkemerdere Köyü’nde gerçekleştirilen Mahya Sofrası etkinliği kapsamında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan CHP'liler, dayanışma mesajını bizzat dile getirdiler.

“Halkın içinde olacağız”

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, İzmir’in her noktasında vatandaşlarla temas kurmaya devam edecekleri belirtildi. Ayrıca, “İzmirimizin güzel insanlarına hesap vermeye, halkın içinde olmaya ve çözümü birlikte üretmeye devam ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.