İzmir'in en sıcak ilçesi sorusuna verilen yanıt aslında bir tek adı değil, birbirine yakın değerlerle yarışan birkaç noktayı kapsıyor. Resmi ölçümler, havza yapısı ve betonlaşmanın etkisi birleşince kentin sıcaklık haritası ilginç bir şekilde şekilleniyor.

İzmir'de sıcaklık rekoru hangi ilçede kırıldı?

Resmi verilere göre İzmir genelinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 45,1 dereceyle Torbalı'da kayıtlara geçti. İzmir Valiliği'nin il tanıtım sayfasında paylaşılan bu rakam, kentin uç sıcaklık değerleri arasında zirvede bulunuyor. Yıllık ortalama sıcaklıkta ise Bayındır 17 derece ile en üst sırada, Bergama 16 derecelik ortalamayla daha serin bir profil çiziyor.

Bayındır'ın Küçük Menderes Havzası'nın iç kesiminde yer alması, bahar aylarından itibaren sıcaklığı erken yükselten bir etken. Süs bitkiciliği ve çiçek üretimine dayalı ekonomisi olan ilçede seraların iç sıcaklığı yaz başında 50 dereceye yaklaşabiliyor. Üreticiler bu nedenle gölgelendirme tozları ve havalandırma fanlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

İzmir'in en sıcak ilçeleri sıralaması nasıl?

Kentin sıcaklık tablosunda öne çıkan diğer adres Menderes. Havzasının rüzgârlara kapalı olması, ilçede yaz aylarında gölgede 43 dereceleri gören ölçümlere zemin hazırlıyor. Menderes'i metropolün göbeğinden bir ilçe takip ediyor: Bayraklı. Yüksek katlı gökdelenlerin körfez rüzgârını kesmesi ve cam cepheli yapılaşmanın ısıyı hapsetmesi, ilçeyi yaz aylarında bunaltıcı bir noktaya çeviriyor.

Bornova, Konak ve Bayraklı üçgeninde artan betonlaşma doğal hava akışını engelliyor ve yapay bir sıcaklık artışı yaratıyor. Buna karşılık Çeşme, Karaburun ve Foça gibi kıyı ilçeleri imbatın doğrudan etkisiyle ekstrem sıcaklıkları daha az hissediyor. Sıralamada Torbalı, Bayındır, Menderes, Tire, Ödemiş ve Kemalpaşa iç havzalardaki konumları nedeniyle üst sıralarda kümeleniyor.

İzmir'in en sıcak ilçeleri neden bu kadar ısınıyor?

Bunun arkasında üç temel coğrafi faktör var. Birincisi denizden uzaklık. İmbat olarak adlandırılan ve İzmir'e özgü serinletici rüzgâr, yalnızca kıyı şeridini ve hemen arkasındaki düzlükleri etkiliyor. İkincisi havza yapısı. Küçük Menderes ve Gediz havzalarına yerleşmiş ilçeler dağlarla çevrili olduğu için ısınan hava bölgede uzun süre hapsoluyor.

Üçüncüsü ise kentleşme. Bayraklı, Konak ve Bornova örneğinde olduğu gibi gökdelenler, betonlaşma ve azalan yeşil alanlar "kentsel ısı adası" etkisini güçlendiriyor. Asfaltın ve cam cephelerin yansıttığı ısı, gece bile yeterince düşmeyen sıcaklıklara neden oluyor. Uzmanlar iklim değişikliğinin etkisiyle bu tablonun önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşeceği uyarısında bulunuyor.

İzmir'de yaz aylarında en serin ilçeler hangileri?

Sıcaklık tablosunun bir de öteki yüzü var. Karaburun Yarımadası'nın uç noktaları, Çeşme'nin Alaçatı dışındaki rüzgâr alan kıyıları ile Foça koyları, yaz boyunca daha tolere edilebilir sıcaklıklar sunuyor. Kentin en serin gece sıcaklıkları genellikle Karaburun ve Çeşme hattında ölçülüyor. Buna karşılık Dikili ile Bergama'nın bazı iç mahalleleri gündüz saatlerinde Ege'nin geneline yakın değerler kaydediyor.

İzmir genelinde yılın yaklaşık 100 günü 30 derecenin üzerinde geçiyor. Tipik Akdeniz iklimi etkisiyle kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak yaşanıyor. Yıllık ortalama yağış 700 ile 1200 milimetre arasında salınıyor; bu değer iç havzalarda azalırken kıyıda yükseliyor. Sonuç olarak yaz aylarını planlayanlar için kıyı ilçeleri serinlik, iç ilçeler ise daha sert yaz koşulları anlamına geliyor.