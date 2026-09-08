Son Mühür - Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent genelinde serinleme hissedilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, 8 Eylül Salı günü İzmir genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların düşüşe geçtiği kentte günün en yüksek sıcaklığı 32 derece, gece ve sabahın ilk saatlerinde en düşük sıcaklık ise 20 derece olarak ölçülecek. Nem oranının düşmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık da azalacak.

Çeşme, Dikili, Aliağa ve Foça için fırtına uyarısı

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle Çeşme, Dikili, Aliağa ve Foça gibi kıyı şeridindeki ilçelerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İzmir ilçeleri hava durumu 8 Eylül 2026

Aliağa: En yüksek sıcaklık 33 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Balçova: En yüksek sıcaklık 34 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Bayındır: En yüksek sıcaklık 36 derece, havanın sıcak olması bekleniyor.

Bayraklı: En yüksek sıcaklık 33 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Bergama: En yüksek sıcaklık 32 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Beydağ: En yüksek sıcaklık 36 derece, havanın sıcak olması bekleniyor.

Bornova: En yüksek sıcaklık 33 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Buca: En yüksek sıcaklık 33 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Çeşme: En yüksek sıcaklık 29 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Çiğli: En yüksek sıcaklık 34 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Dikili: En yüksek sıcaklık 31 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Foça: En yüksek sıcaklık 31 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Gaziemir: En yüksek sıcaklık 33 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Güzelbahçe: En yüksek sıcaklık 31 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Karabağlar: En yüksek sıcaklık 32 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Karaburun: En yüksek sıcaklık 30 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Karşıyaka: En yüksek sıcaklık 34 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Kemalpaşa: En yüksek sıcaklık 33 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Kınık: En yüksek sıcaklık 33 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Kiraz: En yüksek sıcaklık 35 derece, havanın sıcak olması bekleniyor.

Menderes: En yüksek sıcaklık 34 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Menemen: En yüksek sıcaklık 33 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Narlıdere: En yüksek sıcaklık 32 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Ödemiş: En yüksek sıcaklık 36 derece, havanın sıcak olması bekleniyor.

Seferihisar: En yüksek sıcaklık 31 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Selçuk: En yüksek sıcaklık 34 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Tire: En yüksek sıcaklık 38 derece, havanın sıcak olması bekleniyor.

Torbalı: En yüksek sıcaklık 34 derece, havanın açık olması bekleniyor.

Urla: En yüksek sıcaklık 28 derece, havanın açık olması bekleniyor.