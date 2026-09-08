Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından YENİ Parti’ye katılımlar gerçekleşirken İzmir’de bağımsızlık koltuğunda kalan isimler arasında yer alan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nun AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündeme gelmişti. Tire’nin belediye başkanının nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken bugün dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı. Okuroğlu, YENİ Parti’nin Tire’deki açılış törenine katıldı.

Törende yerini aldı

Tire’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Yeni Parti Tire İlçe Başkanlığı binası önünde düzenlenen törene Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nun yanı sıra Yeni Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Deniz Yücel, İl Başkanı Çağatay Güç, İlçe Başkanı Gürol Soyuer katıldı.

Halihazırda bağımsızlık koltuğunda oturmaya devam eden Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nun YENİ Parti ilçe binası açılışında protokolde yer alması dikkatleri çekti.

İl Başkanı Güç duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de “Hayati Başkan önümüzdeki ay geçmeyi düşünüyor. İstifa ederken de ‘geçeceğim’ diye istifa etti. Hayati Başkan gençlik kollarından geldi. Öyle bir hareket yapmaz. Öyle bir karaktere sahip değil. Geçişi büyük bir kişisel problem olur. Sosyal demokrat bir dostumuz. Öyle bir anlayış ile siyasi görüşünü değiştirecek biri değil. O, yapacak son kişilerden bir tanesi” ifadelerini kullanmıştı.