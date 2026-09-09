Son Mühür - İzmir’de 9 Eylül Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yağış beklenmiyor. Gün boyunca havanın genel olarak açık, yer yer ise az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Kent merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 32 derece olarak ölçülürken, yüksek nemle birlikte öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak. Sabah saatlerinde yüzde 58 olan nem oranının gün içinde yüzde 48 ile 52 arasında seyretmesi bekleniyor.

Bayındır, Beydağ ve Tire için uyarı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kentin iç kesimlerinde daha yüksek seviyelerde hissedilecek. İzmir'in Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerinde hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşarak günün en yüksek değerlerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşların güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İzmir ilçelerinde son durum 9 Eylül 2026

Aliağa: Açık, en yüksek 32°C.

Balçova: Açık, en yüksek 35°C.

Bayındır: Sıcak ve açık, en yüksek 38°C.

Bayraklı: Açık ve sıcak, en yüksek 35°C.

Bergama: Sıcak ve açık, en yüksek 37°C.

Beydağ: Sıcak ve açık, en yüksek 38°C.

Bornova: Açık ve sıcak, en yüksek 35°C.

Buca: Açık, zamanla parçalı bulutlu, en yüksek 34°C.

Çeşme: Açık, en yüksek 29°C.

Çiğli: Açık, zamanla parçalı bulutlu, en yüksek 33°C.

Dikili: Açık, en yüksek 30°C.

Foça: Açık, en yüksek 30°C.

Gaziemir: Açık ve sıcak, en yüksek 36°C.

Güzelbahçe: Açık, en yüksek 32°C.

Karabağlar: Açık, zamanla parçalı bulutlu, en yüksek 32°C.

Karaburun: Açık, zamanla parçalı bulutlu, en yüksek 33°C.

Karşıyaka: Açık ve sıcak, en yüksek 35°C.

Kemalpaşa: Sıcak ve açık, en yüksek 37°C.

Kınık: Sıcak ve açık, en yüksek 38°C.

Kiraz: Sıcak ve açık, en yüksek 39°C.

Menderes: Açık, zamanla sıcak, en yüksek 37°C.

Menemen: Açık, zamanla sıcak, en yüksek 36°C.

Narlıdere: Açık, zamanla parçalı bulutlu, en yüksek 32°C.

Ödemiş: Sıcak ve açık, en yüksek 38°C.

Seferihisar: Açık, zamanla sıcak, en yüksek 36°C.

Selçuk: Açık, en yüksek 33°C.

Tire: Sıcak ve açık, en yüksek 38°C.

Torbalı: Sıcak ve açık, en yüksek 37°C.

Urla: Açık, en yüksek 34°C.