Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir turizminin önemli kapılarından biri olan İzmir Limanı’nda kruvaziyer trafiğine ilişkin son veriler paylaşıldı. Mart ayı için açıklanan istatistiklerde değişim ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın paylaştığı kruvaziyer istatistiklerinde Nisan ayına ilişkin rapor henüz yayınlanmamışken Mart ayı verileri yayınlandı. Özellikle Şubat ve Mart aylarına ilişkin istatistikler hem gemi sayısında hem de yolcu sayısında dalgalanmalar yaşandığını gösterdi.

İzmir Limanı’na bu senenin Şubat ayında 8 kruvaziyer yolcu gemisi gelmişti. Gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise 344’tü. Mart ayı için açıklanan istatiksellerde sayılar farklılık gösterdi. İzmir’e 13 yolcu gemisi uğrarken, gelen kruvaziyer yolcusu ise 532’e yükseldi. Türkiye limanlarının arasında konumunu korumaya devam eden İzmir, İstanbul ve Kuşadası’ndan sonra en fazla kruvaziyer gemisi alan 3. liman oldu.

Öte yandan İzmir Limanı, 2025 yılının Mart ayında ise 14 kruvaziyer tipi yolcu gemisi ağırlamıştı. Gelen kruvaziyer yolcusu ise 596 idi. İzmir Limanı, geçen senenin Mart ayına kıyasla, bu yıl daha az kruvaziyer yolcu ağırlayarak geride kaldı.