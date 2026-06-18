İzmir siyaseti, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasıyla birlikte başlayan krizin ardından bugün de hareketli bir gün yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün meclis üyelerinin ardından ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü zirvede buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın partiden istifa ederek yola bağımsız devam edeceği konuşulurken, Tugay'ın istifa edip etmeyeceği ise merak konusuydu.

Kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamasıyla son noktayı koydu. Tugay, partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Tugay'ın yanı sıra, bir başkan vekili ve iki meclis üyesi de istifa ettiklerini açıkladı.

Peş peşe gelen bu istifaların ardından, Çağatay Güç'ün yerine CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü'den manidar bir paylaşım geldi.

"Aslolan Cumhuriyet Halk Partisi'dir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Utku Gümrükçü, "Kişiler geçicidir; aslolan Cumhuriyet Halk Partisi’dir!" dedi.