Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden gerçekleştirdiği son duyuru ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında standartlara aykırı bulunan üç farklı ürün hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

19 Şubat 2026 tarihli bildirimlerle kamuoyuna duyurulan kararlar uyarınca, halk sağlığını tehdit eden ve fiziksel yaralanma riski barındıran ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılmasına karar verildi. Denetimlerde hem kırtasiye hem de mobilya grubunda yer alan ürünlerin teknik düzenlemelere aykırılığı tespit edildi.

Çocuklar için kimyasal tehdit: Kuru boya kalemlerinde ağır metal riski

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, "Tuğba İç ve Dış Ticaret - Mehmet Kalınkara" firmasına ait "Tgb Marka 12'li Kuru Boya" ürününde ciddi sağlık riskleri saptandı. Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili TS EN standartlarına göre yapılan testlerde, üründe Krom III ve Krom VI göçünün yanı sıra toplam kurşun miktarının yasal sınırların üzerinde olduğu belirlendi. Kimyasal risk kategorisinde değerlendirilen bu ürünün, çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 17 Şubat 2026 tarihinden itibaren piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı.

Mobilya grubunda güvenlik alarmı: Yaralanma riski bulunan masalar

Denetimlerin bir diğer ayağını ise mobilya sektörü oluşturdu. Kayseri merkezli "Tayga Dış Ticaret Limited Şirketi" tarafından üretilen iki farklı masa modeli, fiziksel güvenlik testlerinden geçemedi. Tayga markasına ait "111559" seri numaralı ahşap masa ve "111558" seri numaralı camlı çiçekli masa modellerinde, Rapex bildirimlerine de yansıyan "yaralanma" riski tespit edildi. En 12521 standardına ve Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği'ne aykırı bulunan bu mobilyaların, kullanım esnasında fiziksel zarar verme potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

Denetimler 7223 sayılı kanun kapsamında sıkılaştırıldı

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin toplatılma sürecinin 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çerçevesinde titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak adına yürütülen bu denetimlerde; kırtasiye ürünlerinden mobilyaya kadar geniş bir yelpazede teknik mevzuata uyumun esas alındığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri, güvensiz bulunan ürünleri ellerinde bulunduran tüketicilerin ve ilgili firmaların, toplatma kararı doğrultusunda gerekli adımları atması gerektiğini önemle hatırlattı.