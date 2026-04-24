Son Mühür- Bodrum’un tarihi tesislerinden Hapimag Resort Sea Garden Otel’de, işveren ve sendika arasında başlayan toplu sözleşme süreci yargıya ve Bakanlığa kadar gitti. TOLEYİS Sendikası, otel yönetiminin masayı kabul etmediğini dile getirerek bir açıklama yaptı.

"Karşı teklif verme tenezzülünde dahi bulunmamış..."

Sendika, sürecin en başından beri tıkanmasından şikayetçi. 30 yıldır aynı çatı içerisinde çalıştıklarını hatırlatan TOLEYİS yetkilileri, Ocak ayında yaptıkları girişimden netice alamadıklarını ifade ederek,

"Sendikamız TOLEYİS 30 yıldır örgütlü olduğu, Hapimag Turistik Yatırım Ticaret A.Ş. işverenliğine ait Bodrum, Yalıçiftlik Mevkii, Hapimag Resort Sea Garden Otel’inde her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de toplu iş sözleşmesi yapmak üzere '26 Ocak 2026' tarihinde işveren ile görüşmeye gitmiş ancak işveren görüşmeyi reddetmiş, Toplu İş Sözleşmesi Teklif Taslağını müzakere etme, karşı teklif verme tenezzülünde dahi bulunmamış ve süreç uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır." dedi.

"Komşu otel ile ücret zammı uygulanması konusunda anlaşma sağlandı"

Açıklamanın devamında sendika, bölgedeki diğer işletmelerle yapılan uzlaşı ortamın altı çizildi. Club Med Palmiye Bodrum Oteli ile gerçekleştirilen anlaşmanın emsal teşkil etmesi gerektiğini söyleyen sendika, yönetimle arasındaki farkı,

"Sendikamız aynı zamanda komşu otel Club Med Palmiye Bodrum Oteli için yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmış, aynı 'Ücret Zammı' teklifinde bulunduğumuz işveren ile karşılıklı saygı, hoşgörü ve uzlaşı ortamı içerisinde devam ettiğimiz görüşmelerimiz neticesinde '5 Mart 2026' tarihinde, sözleşmenin birinci yılı için %35 ücret zammı uygulanması konusunda anlaşma sağlanmış ve Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır." diyerek özetledi.

"Üyelerimiz sendikadan ayrılmaya zorlanmıştır"

TOLEYİS, yönetimin sendikasızlaştırma politikasını benimsediğini ve çalışanlara "istifa karşılığı ödeme" taahhütedildiğini iddia ediliyor.

Açıklamada süreç, "İşveren kötü niyetli tavrünü yeniden ortaya koymuş, komşu otelde yaptığımız anlaşmadan haberdar olmuş olacaklar ki... sendikayı tanımayarak ve müzakereyi reddederek...

'18 Mart 2026' tarihinde sendika üyeliğinden ayrılmaları halinde 5.000.- TL prim ve yıllık TÜFE zammı (%30,8) teklif edilmiş, 'burada çalışmak istiyorsanız sendikadan ayrılın' diyerek, üyelerimiz sendikadan ayrılmaya zorlanmış, sendikal baskıya uğramıştır." diyerek anlatıldı.

Bakanlık tarafından para cezası kesildi

Konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmesiyle tesise müfettişler gönderildi. İncelemenin ardından sendikanın iddialarının haklı bulunduğu ve otel yönetimine yasal yaptırım uygulandığı belirtilerek,

"Bakanlık İnceleme Raporunda, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ilgili maddelerine aykırı bir şekilde; işverence işçilerin sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlandığı ve işçilere sendikal baskı uygulandığı tespit edilmiş olup, işveren hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Teklif aynıysa, sendika neden yok sayılmıştır?"

Açıklamanın sonunda sendika, asıl amacın "kar maksimizasyonu" olduğunun altını çizerek, "Teklif aynıysa, sendika neden yok sayılmıştır?

Cevap nettir: Bu kötü sermayedar zihniyeti, tamamen kar maksimizasyonu odaklı bakış açısı ile örgütlü emeği devre dışı bırakarak...

Bugün, bu grev haksızlığa uğramış, yok sayılmış tüm emekçilerin grevidir. Hak, onu almak için mücadele edenlerindir!" dedi.