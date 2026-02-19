Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni projeler ve suçla mücadele stratejilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Suç odaklarına karşı yürütülen kararlı tutumun altını çizen Bakan Gürlek; dijital mecralarda kimlik doğrulama, suça sürüklenen çocukların hukuki statüsü ve vatandaşın adalete erişimini kolaylaştıracak teknolojik adımlar gibi pek çok başlıkta yol haritasını paylaştı. Özellikle toplum huzurunu boğan yasa dışı bahis ve uyuşturucu ağlarına karşı 81 il genelinde tavizsiz bir operasyon sürecinin işletileceğini vurgulayan Gürlek, suçun değişen doğasına karşı devletin tüm mekanizmalarının teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada anonim devri kapanıyor

Sanal dünya üzerinden işlenen suçların önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, sosyal medya kullanımında radikal bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında, dijital platformlarda yorum yapacak veya içerik paylaşacak kişilerin kimliklerini doğrulamaları zorunlu hale getirilecek. Meclis onayının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla hayata geçirilecek bu sistemle, sahte hesaplar üzerinden yürütülen dezenformasyon ve hedef gösterme faaliyetlerinin cezai sorumluluk kapsamına alınması hedefleniyor. Böylelikle, dijital ortamda her türlü beyanın yasal bir muhatabı olması sağlanacak.

Suça sürüklenen çocuklar için yaş sınırı mercek altında

Yargı paketleri kapsamında "suça sürüklenen çocuk" tanımının yeniden ele alınacağını belirten Bakan Gürlek, bu konuda Avrupa standartlarının referans alınabileceğine işaret etti. Mevcut ceza hukukundaki 12-18 yaş aralığındaki sorumluluk dilimlerinin, 12. Yargı Paketi hazırlıkları çerçevesinde yeniden değerlendirildiğini açıklayan Gürlek, Avrupa’daki uygulamalarda bu yaş sınırının 10’a kadar düştüğünü hatırlattı. Sokak çetelerinin çocukları istismar etmesine karşı sert önlemler alınacağını vurgulayan Bakan, çocukların korunması ve adaletin tesisi noktasında Aile Bakanlığı ile istişarelerin yaza kadar somut bir teklif olarak TBMM’ye sunulmasının planlandığını duyurdu.

Adalete tek tıkla erişim: Alo adalet ve yapay zeka dönemi

Vatandaşların yargı süreçlerine dair sorunlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla "Alo Adalet" hattının kurulacağını müjdeleyen Gürlek, bu projenin dijitalleşen yargının bir parçası olduğunu belirtti. Pilot uygulamanın İstanbul’da başlatılacağı sistem, yapay zeka desteğiyle güçlendirilerek vatandaşların şikayet ve taleplerine anlık cevaplar sunacak. Telefon, e-posta ve CİMER entegrasyonuyla çalışacak olan bu hizmet, adliyelerdeki iş yükünü hafifletirken bürokratik engelleri de ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bakan Gürlek, yapay zekadan elde edilecek verilerle sistemdeki eksikliklerin tespit edilerek verimliliğin en üst düzeye çıkarılacağını sözlerine ekledi.