Son Mühür- Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamaları sırasında yaşanan kaos siyasi bir krize doğru yol alıyor. Ayaş Belediyesi, Ayaş Spor Salonu'ndaki kutlamalara belediye personelinin fotoğraf ve video çekiminin engellendiğini öne sürerek Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ü işaret etmişti.

Kaymakam Eligül önce yayınlayıp daha sonra geri çektiği paylaşımında iddiaları yalanlamış,

''Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı?'' diye sormuştu.

Asıl kamu gücünü kullananlar...



Açıklamasında isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Eligül paylaşımında,

''mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla, kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, şehrin emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkıya gibi dükkan mühürletmek bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir.

Fatih'in türbesine edepsizce girenler...



Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir. Hz Peygamberimizin mucizesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tıynet ve cibilliyetinde vardır.

Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allah'ım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah’ın rahmet ve selameti üzerinize olsun'' ifadelerine yer verdiği görüldü.

Devletin kaymakamına bakar mısınız?



Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün paylaşımına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın tepkisi sert oldu.

''Devletin kaymakamına bakar mısınız?'' diye seslenen Akdoğan,

''Önce haddini aşmış, metnin başında ve sonunda geri olan zekasına dinimizi alet etmiş ve sonunda korkmuş bu metni kaldırmış.

Çap bu.

Kaymakam efendi,

Bunları hangi kompleksle yaptığını da biliyorum.

Ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın'' mesajı verdi.