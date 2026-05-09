Türk Hava Yolları (THY), yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk dört ayına ilişkin trafik verileri THY tarafından açıklandı. Dünyanın en fazla ülkesine uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi, Ocak-Nisan döneminde toplam 28 milyon 500 bin yolcu taşıdı ve dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Nisan ayında 7,2 milyon yolcu!

Türk Hava Yolları’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, 2026 yılı Nisan ayına ait yolcu ve operasyon verileri açıklandı.

Açıklamaya göre THY, sadece Nisan ayında; dış hatlarda 4 milyon 700 bin, iç hatlarda ise 2 milyon 500 bin olmak üzere toplamda 7 milyon 200 bin yolcuya hizmet sağladı.

Şirketin yolcu doluluk oranı dış hatlarda yüzde 83,3 olurken, iç hatlarda ise yüzde 83,8 olarak göze çarptı.

4 ayda 28,5 milyon yolcu!

THY’nin Ocak-Nisan 2026 dönemini kapsayan toplam trafik sonuçlarında da önemli bir artış gerçekleşti. İlk dört ayda; dış hatlarda 19 milyon, iç hatlarda 9 milyon 500 bin yolcu taşındı.

Böylece toplam yolcu sayısı 28 milyon 500 bine ulaşmış oldu.

Aynı dönemde toplam yolcu doluluk oranı ise yüzde 83,4 olarak ifade edildi.