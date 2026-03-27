Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Uğur, The Traitors Türkiye sayesinde yeniden televizyon dünyasına adım attı. Yarışmadaki rolü "Masum" olan Uğur'un kim olduğu ve kariyeri hakkında yapılan aramalar kısa sürede zirveye çıktı.

Hülya Uğur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Hülya Uğur, 1959 yılında İstanbul Şehremini'de dünyaya geldi. Subay bir babanın kızı olan Uğur, çocukluk ve gençlik yıllarını babasının görev yerleri nedeniyle Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde geçirdi. 1970'li yıllara kadar süren bu gezici yaşam, onun hem farklı kültürlere hem de insanlara olan bakış açısını derinden şekillendirdi. Küçük yaştan itibaren sahnede olmayı seven Uğur, ilerleyen yıllarda bu tutkusunu mesleğine taşıdı.

Hülya Uğur'un televizyon kariyeri nasıl başladı?

Sanat dünyasındaki ilk adımını Abdullah Şahin tiyatrosunda atan Hülya Uğur, ardından çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Kariyerindeki asıl dönüm noktası ise yayın yönetmeni Serpil Akıllıoğlu ile tanışmasıyla geldi. 1992 yılında Türkiye'nin ilk özel kanalı Interstar'da hava durumu sunucusu olarak ekrana çıkmaya başlayan Uğur, samimi üslubu ve sıcak tarzıyla kısa sürede milyonların hafızasına kazındı. O dönemde söylediği ikonik cümlesiyle kuşakların aklında yer edinen Uğur, 90'lı yılların en tanınan televizyon yüzlerinden biri haline geldi.

The Traitors Türkiye için neler söyledi?

Televizyonculuğa bir süre ara vererek Bodrum'a yerleşen Hülya Uğur, uzun yılların ardından The Traitors Türkiye projesiyle seyirci karşısına çıktı. Uğur, yarışma öncesinde yaptığı açıklamada uzun bir aradan sonra doğru projeyi beklediğini ve The Traitors Türkiye'nin tam da aradığı iş olduğunu ifade etti. Farklı alanlardan tanınmış isimlerin bir araya gelmesinin büyük bir zenginlik oluşturduğunu belirten Uğur, bu deneyimin kendisi için eşsiz bir tecrübe olduğunu vurguladı.

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Hülya Uğur'un nasıl bir strateji izleyeceği ise merakla bekleniyor.