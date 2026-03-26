Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kasım ayında gerçekleştirdiği kura çekimiyle, 2026 yılında hacca gitmeye hak kazanan isimler netleşti. e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenip kesin kayıtlarını yaptıran hacı adayları için şimdi de yolculuk telaşı başladı. Kutsal toprakları ziyaret edecek vatandaşların aylardır merakla beklediği 2026 hac kafilesi gidiş ve dönüş takvimi resmi olarak açıklandı. Diyanet'in belirlediği takvimle birlikte hac yolculuğu ne zaman başlayacak sorusu da kesin yanıtını buldu.

2026 İLK HAC KAFİLESİ NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan resmi bilgilere göre, 2026 yılı hac organizasyonu nisan ayında başlıyor. Kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi 18 Nisan 2026 tarihinde yola çıkacak. İlk kafilenin ardından Türkiye'nin dört bir yanından başlayacak olan sevk işlemleri, 22 Mayıs 2026 tarihine kadar aralıksız devam edecek. Bu bir aylık süre zarfında tüm hacı adayları sırayla kutsal topraklara ulaştırılacak.

HACI ADAYLARI NE ZAMAN DÖNECEK, HAC DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Hac ibadetini tamamlayan vatandaşların yurda dönüş planlaması da Diyanet tarafından belirlendi. Kutsal topraklardaki dini vecibelerini yerine getiren hacı adaylarının dönüş süreci 31 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Kafileler halinde yapılacak dönüş yolculukları haziran ayının sonuna kadar sürecek. Son hac kafilesi 25 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye dönecek ve böylece bu yılki hac organizasyonu resmen sona erecek.

HAC KAYIT SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

2026 yılı hac organizasyonu için ilk adım 5 Kasım 2025'te çekilen kuralarla atıldı. Kurada ismi çıkan vatandaşlar, 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kesin kayıt işlemlerini yaptı. Boş kalan kontenjanlar için açılan ek kayıt dönemi ise 27 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve tüm kontenjanlar eksiksiz bir şekilde dolduruldu. Gerekli resmi işlemleri bitiren hacı adayları, artık nisan ayında başlayacak o büyük yolculuk için gün sayıyor.