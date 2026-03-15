İhanet, strateji ve psikolojik mücadele temasıyla öne çıkan program, fiziksel güçten çok zihinsel zekaya dayalı yapısıyla Survivor'dan tamamen farklı bir kulvarda yer alıyor. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran yarışma, şimdiden sezonun en merak edilen yapımları arasına girdi.

The Traitors Türkiye ne zaman başlayacak?

The Traitors Türkiye, dijital platformda 25 Mart 2026 tarihinde Prime Video üzerinden yayına girecek. Yarışmanın Kanal D ekranlarındaki yayın tarihi ise henüz kesin olarak açıklanmadı ancak bayram sonrası dönemde başlaması bekleniyor. Çekimlerin Brezilya'nın etkileyici mekanlarında tamamlandığı biliniyor.

The Traitors Türkiye'yi kim sunuyor?

Yarışmanın sunuculuğunu Prens dizisiyle tanınan oyuncu Giray Altınok üstleniyor. Enerjik tarzı ve karizmatik duruşuyla bilinen Altınok, programın gizemli atmosferine uygun bir tercih olarak değerlendiriliyor.

The Traitors Türkiye nasıl bir yarışma?

Evet, The Traitors tamamen bir akıl oyunu. Yarışma, katılımcıları gizli şekilde iki gruba ayırıyor: Hainler (Traitors) ve Masumlar (Faithfuls). Hainlerin kim olduğu yalnızca kendileri tarafından biliniyor. Masumlar aralarındaki hainleri bulmaya çalışırken, hainler kimliklerini gizleyerek masumları teker teker oyun dışı bırakmaya uğraşıyor.

Yarışmacılar ortak görevleri tamamlayarak ödül havuzunu büyütüyor. Ancak finalde ödülü kimin alacağı tamamen kurulan ittifaklara, stratejik zekaya ve güven ilişkilerine bağlı. Manipülasyon, şüphe ve ihanet temasının ön planda olduğu yapım, klasik yarışma formatlarından oldukça farklı bir deneyim sunuyor.

The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler?

Programda spor, sanat ve sosyal medya dünyasından tanınan isimler yer alıyor. Açıklanan yarışmacı kadrosunda Pascal Nouma, Yusuf Güney, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay, Mert Öztürk, Yaren Alaca, Yasemin Yürük, Ayliz Yaşar ve Emir Elidemir gibi isimler bulunuyor. Toplamda 19-20 kişilik bir kadronun mücadele edeceği yarışmada kimlerin hain, kimlerin masum olacağı izleyiciye sürpriz olarak saklanıyor.