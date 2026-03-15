2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulaması hayata geçiriliyor. Ancak Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen köprü ve otoyollar bu kapsamın dışında kalıyor. İşte detaylar.

Osmangazi Köprüsü 19 Mart'ta ücretsiz mi?

Kısa ve net yanıt: Hayır. Osmangazi Köprüsü, özel sektör tarafından Yap-İşlet-Devret finansman modeliyle işletildiği için ne 19 Mart Arefe Günü'nde ne de bayram süresince ücretsiz geçiş kapsamına giriyor. Köprüden geçecek sürücülerin normal tarife üzerinden ücret ödemesi gerekiyor.

Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

KGM sorumluluğundaki kamuya ait otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), bayram tatili boyunca ücretsiz hizmet veriyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel olarak ücretsiz geçişin 20 Mart Cuma saat 00.00'dan 22 Mart Pazar saat 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ücretsiz geçiş kapsamındaki başlıca otoyollar arasında Avrupa Otoyolu (O-3), Anadolu Otoyolu (O-4), İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ve Çukurova Otoyolu yer alıyor.

Hangi köprü ve otoyollardan ücret alınacak?

Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen projeler bayram muafiyetinin dışında kalıyor. Bu kapsamda ücretli geçişin devam edeceği güzergahlar şöyle sıralanıyor: Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İstanbul-İzmir Otoyolu), Avrasya Tüneli ve Çanakkale 1915 Köprüsü. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin HGS veya OGS bakiyelerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Toplu taşıma da ücretsiz olacak mı?

Bayram döneminde sadece otoyol ve köprüler değil, toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet veriyor. Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri bayram süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra belediyeler ve bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hatları da bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Bayram yolculuğunda dikkat edilmesi gerekenler

Seyahat planı yapan vatandaşların yola çıkmadan önce KGM'nin (Karayolları Genel Müdürlüğü) resmi internet sitesinden güncel ücretsiz güzergah listesini kontrol etmesi öneriliyor. Özellikle İstanbul çıkışlarında arefe günü sabah saatlerinden itibaren ciddi trafik yoğunluğu bekleniyor. Uzmanlar, mümkünse gece veya sabah erken saatlerde yola çıkılmasını tavsiye ediyor. HGS ve OGS bakiyelerinin ücretli güzergahlar için yeterli olup olmadığının önceden kontrol edilmesi de sürücüler için önemli bir hatırlatma.