İlk bölümünden bu yana hem Kanal D hem de Prime Video üzerinden geniş bir kitleye ulaşan The Traitors Türkiye 7. bölüm için geri sayım sürüyor. Peki yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek, son bölümde neler yaşandı?

The Traitors Türkiye 7. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Yarışmanın yayın takvimine göre yeni bölümler her hafta Çarşamba günü Prime Video'ya yükleniyor, Perşembe akşamı saat 20.00'de ise Kanal D ekranlarından televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Bu takvime göre 7. bölüm 15 Nisan Çarşamba günü Prime Video'da, 16 Nisan Perşembe akşamı ise Kanal D'de izleyicinin karşısına çıkacak.

The Traitors Türkiye son bölümde neler oldu?

Son bölümde yuvarlak masa toplantısı sezonun en gergin anlarından birine sahne oldu. Masumlar, aralarındaki hainleri ortaya çıkarmak için ipuçlarını bir araya getirmeye çalışırken, beklenmedik isimler suçlama odağına yerleşti. Özellikle Pascal Nouma'nın sert çıkışları ve diğer yarışmacılarla girdiği tartışmalar, ortamın iyice gerilmesine yol açtı.

Gece toplantısında ise hainler yine stratejik bir karar alarak grubun en güçlü halkalarından birini hedef aldı. Kimin elendiği, sabah kahvaltısında boş kalan sandalyeyle ortaya çıktı.

The Traitors Türkiye 7. bölümde neler bekleniyor?

Yedinci bölümde hainler ve masumlar arasındaki psikolojik savaşın daha da kızışması bekleniyor. Yuvarlak masada yeni bir ismin hedef tahtasına konacağı öngörülürken, Belçika'daki tarihi şatoda büyük ödül görevleri de yarışmacıları zorlu fiziksel ve zihinsel testlerle karşı karşıya bırakacak.

Stratejik ortaklıkların çatırdamaya başladığı bu dönemde, en güvenilir isimlerin bile şüphe çemberine girmesi sürpriz olmayacak. Ödül havuzunu büyütmek için iş birliği yapması gereken yarışmacılar, bir yandan da birbirlerinin gerçek kimliğini ifşa etmek için çabalıyor.

The Traitors Türkiye formatı nasıl işliyor?

Yarışmada katılımcılar "Hainler" (Traitors) ve "Masumlar" (Faithfuls) olarak iki gizli gruba ayrılıyor. Hainler her gece bir masumu eleyerek oyun dışı bırakmaya çalışırken, masumlar gündüz tartışmalarında hainlerin kimliğini çözüp onları oylamayla kaleden göndermeye uğraşıyor. Finale kalan son grupta hala bir hain varsa büyük ödülü hain kazanıyor, tüm hainler elenmişse kalan masumlar ödülü paylaşıyor.

26 Mart 2026'da Kanal D ekranlarında başlayan yarışma, Brüksel yakınlarındaki Chateau Jemeppe'de çekildi. Kadrosunda Pascal Nouma, Yusuf Güney, Saadet Özsırkıntı, Yiğit Poyraz ve Yasemin Yürük gibi tanınan isimler yer alıyor.