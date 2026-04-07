Sözcü Medya Grubu'nda yaşanan değişimlerin ardından İpek Özbey neden yok sorusu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturan deneyimli gazetecinin kanaldan uzaklaşmasının perde arkasında yayın politikası anlaşmazlıkları yatıyor.

İpek Özbey ile Yılmaz Özdil arasında ne yaşandı?

2025 yılının son döneminde Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirilen İpek Özbey, kısa süre sonra Sözcü Medya Grubu Başkanı Yılmaz Özdil ile fikir ayrılığına düştü. Kanala yakın kaynaklara göre iki isim arasında yayın politikası konusunda ciddi görüş farklılıkları ortaya çıktı. Birçok meselede karşı karşıya gelen Özbey ve Özdil'in gerilimi tırmanma noktasına ulaştı.

Bu süreçte İpek Özbey'in karar vermek amacıyla 15 günlük izne ayrıldığı öğrenildi. Deneyimli gazetecinin bu izin döneminde istifa mı edeceği yoksa göreve devam mı edeceği merak konusu oldu.

Yılmaz Özdil'in anlamlı paylaşımı ne anlama geliyor?

Özbey'in izin sürecinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından Frank Sinatra'nın ünlü şarkısı "My Way"den bir alıntı paylaştı. Paylaşımdaki "Ve şimdi, son yaklaşıyor" ifadesi, iki isim arasındaki kopuşun mesajı olarak değerlendirildi. Bu hamle, Özbey'in kanaldan ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Ancak son gelişmeler farklı bir tablo ortaya koydu. Yılmaz Özdil'in Sözcü'den istifa etmesi, hem gazete köşe yazarlığından hem de televizyon görevinden ayrılması, güç mücadelesinin kazananının İpek Özbey olduğu şeklinde yorumlandı.

İpek Özbey Sözcü TV'den resmen ayrıldı mı?

Şu an itibarıyla İpek Özbey'in Sözcü TV'den resmi bir ayrılığı söz konusu değil. 15 günlük izin kullanan Özbey'in Özdil'in istifasının ardından göreve dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor. Mevcut tabloya bakıldığında Özbey'in kanaldaki pozisyonunu koruduğu anlaşılıyor.

İpek Özbey kimdir, kaç yaşında?

1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İpek Özbey, aslen Sakaryalı bir aileye mensup. Babası Mustafa Özbey, Trabzonspor'un ilk kalecilerinden biri olarak biliniyor. Kardeşi Savaş Özbey de gazetecilik mesleğinde tanınan bir isim.

Kariyerine HBB'de sabah haber kuşağıyla başlayan Özbey, ardından NTV, CNN Türk ve Hürriyet gibi köklü kuruluşlarda görev aldı. 2019'da Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde söyleşiler yaptı. 2021'de Halk TV'ye geçerek Gündem Özel ve Sansürsüz gibi programları sundu. 2023'ten itibaren Sözcü TV ekranlarında Nokta Atışı ve Karşı Karşıya programlarıyla izleyicinin karşısına çıktı. Aynı zamanda Kırık Matruşka ve Demokrasi Kahramanları gibi kitapların yazarı. İş insanı Altan İnanç ile evli olan Özbey'in bir oğlu ve bir kızı bulunuyor.