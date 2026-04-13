Son Mühür- Orta Doğu'nun geçici ateşkesin ardından yeniden ısındığı bir dönemde İngiliz medyasının köklü temsilcisi The Telegraph'dan gazetecilik mesleğinin sınırlarını zorlayan yalan haber servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından israil'i hedef alan hayali açıklamaların yer aldığı haberi ilk fark eden isimlerden biri tecrübeli gazeteci Ragıp Soylu oldu.

Baş editör Nuki'den özür...



Soylu'nun uyarısının ardından haber hızla silinirken The Telegraph'ın baş editörü Paul Nuki,

''Merhaba, hikayeyi kaldırdık. Alıntılar eskiymiş gibi görünüyor ya da tamamen uydurulmuş. Özür dileriz'' ifadelerinin yer aldığı bir açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk fark eden Ragıp Soylu oldu...



Gazeteci Ceren Kenar,

''Telegraph, dün bir haber yayınladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilen ancak yanlış olan ifadeler vardı. Haberi bugün kaldırmışlar.

Benim gördüğüm kadarıyla bunu ilk fark eden ve deşifre eden Ragıp oldu.

Bu vesile ile ciddi bir uluslararası saygınlığı olan Ragıp’a teşekkür etmek isterim. Türkiye karşıtı propagandaya karşı tek kişilik ordu maşallah'' diyerek Ragıp Soylu'nun çabasına dikkat çekti.



The Telegraph'ın yalan haberinde neler vardı?



''Türk Cumhurbaşkanı İsrail’i işgal etmekle tehdit ediyor'' ifadelerine yer veren The Telegraph,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir siyasi etkinlikte yapıldığını öne sürdüğü yalan haberinde hayali konuşmayı şöyle aktarmıştı...

Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu “kan ve nefretle kör olmuş” (“blinded by blood and hate”) şeklinde nitelendirdi.

Netanyahu’nun “barbarca” davrandığını ve “kanlı soykırım ağı” yürüttüğünü iddia etti.

Erdoğan’ın şu hayali sözlerini öne çıkardı:

“Libya’ya ve Karabağ’a nasıl girdiysek, İsrail’e de öyle girebiliriz.”

(“Just as we entered Libya and Karabakh, we can enter Israel.”)

Haberde, Erdoğan’ın “İsrail’e saldırmak için hiçbir neden yok değil” anlamına gelecek ifadeler kullandığı görüldü.

Türkiye’nin İsrail’in Lübnan bombardımanına tepki olarak askeri operasyon seçeneğini masaya koyduğu yorumu yapıldı.

Haberde, Erdoğan’ın son dönemde İsrail’e yönelik sert söylemlerini “tehdit seviyesine yükseldiği” şeklindeki yorum dikkat çekti.

Haber, 12 Nisan Cumartesi günü yayınlandıktan birkaç saat içinde siteden tamamen kaldırıldı.

