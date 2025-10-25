PKK'nin planlanan adımı, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmeye denk geldi. Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 11 Temmuz’da düzenlenen törende, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran’ın da aralarında bulunduğu bir grup örgüt üyesi silahlarını teslim etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 30 Ekim’de yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğini belirterek sürece destek verdi. Erdoğan’ın bu açıklaması, "Terörsüz Türkiye" hedefinin siyasi zeminini güçlendiren ilk adım olarak kayıtlara geçti.

Süreç çerçevesinde DEM Parti heyeti, Adalet Bakanlığı’nın izniyle 28 Aralık’ta İmralı’ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temaslarda bulundu. Ocak ve Şubat aylarında yapılan ikinci ve üçüncü İmralı görüşmelerinin ardından, İmralı’dan PKK’ya örgütü feshetme çağrısı yapıldı. 31 Mart Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde ise siyasi partiler arasında dikkat çeken temaslar gerçekleşti; AK Parti 10 yıl aradan sonra, MHP ise ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı. Mart ayındaki ikinci tur görüşmeler, sürecin en kritik adımlarından biri olarak değerlendirildi.

Beştepe'deki görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan’da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i Beştepe’de kabul etti. Bu görüşme, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ancak sürecin önde gelen isimlerinden Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs’ta geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.

Silah bırakma kararı