Osman Günden / Son Mühür - İzmir’de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın "yolsuzluk ve rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, 12 Haziran’da Buca Belediye Meclisi’nde olağanüstü başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı’nın 18 oyuna karşılık 25 meclis üyesinin oyunu koruyan CHP’nin adayı Hüseyin Benzer, Buca Belediyesi’nin yeni başkan vekili oldu. Seçim sürecinde fire vermeyen CHP içinde büyük bir birlik görüntüsü sergilenirken, perde arkasında nelerin yaşandığına dair usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Gündem Masası programında çok konuşulacak iddiaları gündeme taşıdı.

Usta kalem Hasan Çölmekçi, Gündem Masası programındaki çarpıcı iddiaları şöyle dile getirdi:

"Özgür Özel o gün İzmir’e geldi cenaze bahanesiyle, arkadaşının yakını öldü diye. Orada meclis üyeleri ile görüştüğü, meclis üyelerine bazı konuşma yaptıktan sonra oraya belediye başkanlarının da bulunduğu, bütün il, ilçe belediye başkanları ve Cemil Tugay... Burada çok önemli bir şey var; AK Parti burayı alır mıydı, alabilirdi. Son anda, son anda aday çıkartan CHP’de ne oldu da büyük birlik oldu? Mesela orada bir Eşref Çakır faktörü vardı, bu kişinin dört kişiyle birlikte geçeceği iddiası vardı ama bir anda işler değişti ve iki tarafta, hem Cumhur İttifakı tarafı 18 oyunu korudu hem de CHP tarafı 25 oyunu korudu.''

‘Boş kontenjan’ ve ‘tehdit’ iddiası

''Kulağıma gelen iddiaları burada dillendirmek istiyorum. Burada bazı belediye başkanlarının, bunu da sormuş olalım, çıkarak meclis üyelerine, bir belediye başkanının özellikle, ‘’Hepinizin ne olduğunu biliyoruz, sizlerin nereden ne istediğinizi de biliyoruz, bu belediyede nasıl ilişkileriniz olduğunu da biliyoruz, bu konuda hepinizin ayrı ayrı dosyası var…’’ dedikten sonra şunu söyledi: ‘’Her birinize benden iki istihdam ayırıyorum, iki kişi…’’ Bunu biz hem dillendirelim hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay beyefendiye soralım: Siz o toplantıda 25 tane meclis üyesi var, her biri için ikişer kontenjan ayırdınız mı?'' dediniz mi?''

Soruları tek tek sıraladı

''Bir ikinci soru Ünal Işık’a, Gaziemir Belediye Başkanı konuşma yaptıktan sonra, her biri için 1 tane kontenjan ayırdı mı? Çünkü içeriden, o toplantıda olan bir CHP’li bana bunları anlattı…

Üçüncü sorum ise Balçova Belediye Başkanı'na. O da bu şekilde çıkıp birer kontenjan ayırdı mı? Yani her bir meclis üyesi için - bana gelen bilgi bu - 4 kişilik kontenjan ayrıldığı çalışmak üzere… ‘4 tane isim ver, hepsini buraya işe alacağız’ dendi mi? Bunun bir açıklamasını bekliyorum.''

''Daha sorularım olacak…''

''Bunlar sadece duyduklarım, daha çok şey geliyor bana... O soruları sormuyorum... Bir dahaki programda netleştirip öyle soracağım… Yani o gün bunların alınmasının nedenlerinden biri, CHP’nin bu konuda büyük bir birlik olmasının nedenlerinden biri yani... Bu kişilerin ‘dosyanız var’ diyerek tehdit edilmesi mi? İkinci neden ise, her birine belediyelerden kontenjan ayrılması mı?"