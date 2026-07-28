Son Mühür- Son dört yılda yaklaşık 350 bin kişilik istihdam kaybının yaşandığı tekstil ve hazır giyim sektörüne bir darbe de ABD'den geldi.

Yıllık 25 milyar doların üzerinde ihracat büyüklüğüne sahip olan Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, Trump'ın son imzaladığı ek gümrük tarifeleri nedeniyle Güney Asyalı rakiplerine karşı dezavantajlı duruma düşmenin sıkıntısını yaşıyor.

Türkiye kapsam dışında bırakıldı...



''ABD Başkanı Trump'ın 23 Temmuz'da imzaladığı nihai kararnameyle Türkiye'ye yüzde 12,5 ilave gümrük vergisi uygulanması kesinleşirken, Türk tekstil ve hazır giyim sektörü açısından daha kritik bir gelişme de ortaya çıktı'' hatırlatmasında bulunan Dr.Barış Esen,

''Nihai kararda Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve Malezya'ya vergisiz tarife kontenjanı tanınırken, Hindistan ise yüzde 10’luk dilimde kaldı.

Türkiye her iki kapsamın dışında bırakıldı. 25 Temmuz itibari ile uygulanmaya başlanacak yeni dönem ile birlikte Türk ihracatçıları ABD pazarında hem ek vergi yüküyle karşı karşıya kalacak hem de en önemli rakiplerine tanınan avantajdan yararlanamayacak'' vurgusunda bulunarak sektör için sıkıntılı bir dönemin başladığına dikkat çekti.

Rakiplerimiz artı 2.5 puan avantajlı...



Ekonomist İris Cibre ise,

''ABD'nin yeni tarifelerinin en güçlü vurduğu sektör tekstil.

AB'de talebin düşmesiyle, yeni pazarlara girmeye çalışırken, ABD dümenin kırıldığı diğer ülkeydi.

Rakibimiz, Güney Asya bloğu artık 2.5 puanlık fiyat avantajına sahip'' hatırlatmasında bulundu.

''Toplam sanayi üretimi durgunluktayken, giyim ve tekstil daralma trendindeydi, hatta giyim çöküş trendindeydi ama savaşla gelen taleple trend üzerine çıkmıştı'' diyen İris Cibre,

''Hürmüz'ün açılmasıyla bu talebi kaybetme ihtimali kuvvetli. ABD pazarı da ek darbe oldu.

Ocaktan beri TL artık değerli.

Üfe'ye göre yüzde 7.6 ve birim iş gücüne göre yüzde 9.

Fakat, asıl sorunu yaratan talep ve pazarları fiyat avantajı ile G. Asya'ya ve Çin'e kaptırıyorlar.

Finansman maliyetleri sorunu 2. sıradaysa, işgücü maliyeti ve sonra ancak kur gelir. Şimdi yenisi eklendi; ABD pazar talebi...'' mesajı verdi.

