Son Mühür- Satış ağırlıklı bir işlem günün ardından BIST 100 endeksi yüzde 0.63, BIST 30 endeksi ise yüzde 0.74 değer kaybetmişti.

14 bin puan seviyesinin üzerinde tutunamayan BIST 100 endeksi günü 13.687 puandan kapattı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.03'lük yükselişle 13.692 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor...



İran Hürmüz'de 3 petrol tankerini ve Ürdün'deki ABD üssünü hedef aldığını açıkladı. Suudi Arabistan güçlerinin Irak'taki İran yanlısı gruplar saldırı düzenlediği süreç Orta Doğu'daki tansiyonun yeniden yükseldiğini gösterdi.

100 dolara kadar tırmanmasının ardından 80 dolara kadar gerileyen Brent petrol 87 doların üzerine tırmandı.

ABD'de tüketici güven endeksi Temmuz'da 1.4 puan düşüşle 90.8'e geriledi.

Azimut Holding Yapı Kredi Portföy'ü 16.4 milyar liraya satın aldığını duyurdu.

Asya piyasaları teknoloji hisselerinin baskısı altında günü negatif kapattı.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 2'nin, Güney Kore KOSPI endeksi ise yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.034 dolardan, gram altın 6.147 liradan,

gümüş 57.81 dolardan,

yeniden yükselişe geçen Brent petrol 87.19 dolardan,

Bitcoin 63.977 dolardan işlem görüyor.