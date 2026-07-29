Küresel piyasaların yakından izlediği ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında politika faizine ilişkin kararını duyurdu.
Banka, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Bu kapsamda Fed, mevcut para politikası duruşunu koruma kararını almış oldu.
9'a karşı 3 oyla alındı!
FOMC toplantısında alınan karar, üyeler arasında tam bir görüş birliğiyle gelmedi. Politika faizinin sabit bırakılmasına ilişkin karar 9'a karşı 3 oyla kabul gördü.
Karar metni çerçevesinde, Fed'in para politikası yaklaşımında önemli bir değişiklik gündeme gelmezken, haziran ayında yayımlanan politika metni de aynen korunmuş oldu.
Faiz artırımını savundular!
Toplantıda üç bölgesel Fed başkanı çoğunluğun kararına uymadı.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy tercihinde bulundu.