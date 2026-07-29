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Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy tercihinde bulundu.

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Toplantıda üç bölgesel Fed başkanı çoğunluğun kararına uymadı.

Karar metni çerçevesinde, Fed'in para politikası yaklaşımında önemli bir değişiklik gündeme gelmezken, haziran ayında yayımlanan politika metni de aynen korunmuş oldu.

FOMC toplantısında alınan karar, üyeler arasında tam bir görüş birliğiyle gelmedi. Politika faizinin sabit bırakılmasına ilişkin karar 9'a karşı 3 oyla kabul gördü.

Banka, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Bu kapsamda Fed, mevcut para politikası duruşunu koruma kararını almış oldu.

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