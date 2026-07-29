Son Mühür- Brent petrolün yüzde 3.75'lik artışla 87.24 dolara yükselmesi Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programının her geçen gün daha da büyük zorluklarla karşılaşmasına zemin yaratıyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını değerlendiren Garanti BBVA Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem de artan petrol fiyatlarına dikkat çekti.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nda piyasa beklentisiyle uyumlu bir karar açıklandığını belirten Erdem,

''Merkez Bankası'nın açıklama metnindeki en çarpıcı ifade temmuz ayında enflasyon görünümünde geçici bozulma olacağı yönünde.

Artan petrol fiyatları önümüzdeki dönemde en önemli etkenlerden biri olabilir. İç talepte ciddi yavaşlama devam ediyor.



12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 33...



Her ne kadar Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonunu yüzde 26 olarak tahmin etse de piyasadaki beklentiler bunun üzerinde. 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 33. Enflasyonda hemen hemen hiçbir iyileşme beklemeyen bir görünüm var.



Merkez Bankası Para Kurulu'nun kararlarında petrol fiyatları en önemli etken olacak.

Ekim ayından itibaren eşel mobil sisteminin tamamen devreden çıkacağı anlamına geliyor. Bizim bu ne anlatıyor? Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansıması daha da yüksek olacak demektir'' uyarısında bulundu.