Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev değişimi sonrası İzmir'de yöneticiler de belli oluyor. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç'ın geçtiğimiz haftalarda göreve başlamasının ardından kadın kollarında yeni yönetim göreve başladı. İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç ile birlikte 19 ismin yer aldığı liste, CHP İzmir'in web sitesinde duyuruldu.
İşte CHP İzmir İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu listesi üyeleri;
"Nilay Kökkılınç İzmir İl Kadın Kolları Başkanı
Ayşen Eroğlu İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Belgin Pansel İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Burcu Yaral Korkmaz İl Kadın Kolları Y.K.Ü.
Cenan Fatma Ertepe İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Dilek Tazegül İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Dilek Bozkurt İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Efruz Ünal İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Gülten Ezgi Geçgel İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Kıymet Baki İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Oya Türkeli İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Özgül Ağırbasan İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Rojin Çelik İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Seda Demirbüker İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Simge Mizgin Altındağ İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Sultan Çeker İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Tuğba Mingir İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Yelda Atilla İl Kadın Kolları Y.K.Ü
Zuhal Eroğlu İl Kadın Kolları Y.K.Ü