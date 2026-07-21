CHP'de İzmir depremi! Meclis üyesi "İnandığımız değerler sekteye uğradı" diyerek istifa etti

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Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev değişimi sonrası İzmir'de yöneticiler de belli oluyor. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç'ın geçtiğimiz haftalarda göreve başlamasının ardından kadın kollarında yeni yönetim göreve başladı. İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç ile birlikte 19 ismin yer aldığı liste, CHP İzmir'in web sitesinde duyuruldu.

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