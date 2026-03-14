Son Mühür - Fenerbahçe'nin lig sonuncusu Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olmasının ardından camiada tansiyon yükseldi. Karşılaşma sonrası yönetime ve teknik direktör Domenico Tedesco’ya tepkiler artarken, başkan Sadettin Saran’ın herhangi bir açıklama yapmadan statta ayrılması dikkat çekti.

Ali Gürbüz açıklama yaptı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamayı yönetim kurulu adına basın sözcüsü Ali Gürbüz yaptı. Gürbüz, “Tedesco’nun görevinden ayrılacağı” yönündeki iddialara ilişkin, “Şu an böyle bir karar almadık. Daha sonra açıklama yapacağız” dedi.

Bu akşam toplantı yapılacak

Fenerbahçe Kulübü yönetiminin, maçın hemen ardından olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi. Kritik zirvenin bu akşam saat 18.00’de başlayacağı belirtildi. Yönetimin toplantıya teknik direktör Domenico Tedesco’yu da davet ettiği, ayrıca Devin Özek’in de yönetimle bir araya geleceği bildirildi.