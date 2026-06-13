Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), istinaf mahkemesinin parti kararlarına yönelik verdiği "mutlak butlan" hükmünün ardından derin bir yönetim krizinin eşiğine geldi. Mahkemenin bu hamlesi, parti içindeki mevcut yönetim meşruiyetini tartışmaya açarken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki liderlik rekabetini ve güç savaşını yeniden alevlendirdi. CHP'de her yeni gün yeni bir gelişme ve 2 kanattan açıklamalar gelmeye devam ederken , Muharrem İnce'den de yaşanan bu kaoslarla ilgili yeni bir yorum geldi.

"CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir..."

Partide yaşanan bu hukuki ve siyasi hareketliliğe ilişkin bir açıklama da CHP'li Muharrem İnce’den geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden eski partisinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren İnce, tartışmaların son bulması için radikal bir yapısal değişim önerdi. Muharrem İnce, paylaşımında, "CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir" ifadelerini kullanarak, delege sistemine dayalı mevcut yapının krizi çözmeyeceğini ve gerçek çözümün sandığın doğrudan parti tabanına götürülmesi olduğunu savundu.