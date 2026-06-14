A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk sınavını Avustralya karşısında veriyor. A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Vincenzo Montella kadroda dikkatleri çeken dokunuşlara imza attı. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan müsabakada Montella, son hazırlık maçı olan Venezuela karşılaşmasının başlangıç kadrosuna göre 4 ismi kulübeye çekerek sahaya yeni bir kurgu sürdü. Montella; Ozan Kabak, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine bu kez Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11’de ter verdi.

Kenan Yıldız, sahaya çıkmayı bekliyor

Sakatlık sürecini geride bırakarak takımlara antrenmana başlayan Kenan Yıldız ise kulübeye güç verdi. Sağlık sorunları nedeniyle Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynanan hazırlık maçlarının kadrosunda yer alamayan Kenan, sahaya çıkmak için heyecanla bekliyor.

İşte, Dünya Kupası’ndaki ilk 11’ler

Ay-yıldızlı ekibimizin gruptaki bu ilk maçında ilk 11’ler şu şekilde: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydın ve Can Uzun yer alıyor.

Bizim çocukları yalnız bırakmadılar

Amerika’daki karşılaşmada Türk taraftarlar da millileri yalnız bırakmadı. BC Place Stadyumu'nda kendileri için ayrılan tribünleri tamamen dolduran futbolseverler, ellerindeki Türk bayraklarıyla stadı adeta kırmızı-beyaza boyadı.