Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de yüzde 50’si kamu yüzde 50’si ise gönüllüler tarafından oluşan Tarihi Kemeraltı’nı canlandırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) pazartesi günü genel kurula gidiyor. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, oda, dernek ve iş insanlarının ortakları arasında yer aldığı TARKEM, geçtiğimiz süreçte ardı ardına yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce ihaleleri girmesi bir yıl boyunca yasaklanan, finansal zorluklar yaşadığı bilinen TARKEM’de ayrıca geçtiğimiz yıl kasım ayında istifasını sunan Sergenç İneler’in ardından genel müdürlük koltuğunun da tam bir yıldır boş kalması tepkileri çekmişti.

Kurulda görüşecekler

24 Kasım pazartesi günü saat 16.00’da Kemeraltı’nda bulunan EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde (Portekiz Havrası) gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul’da 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve son zamanlarda yaşanan istifalar nedeniyle yönetim kurulunda boşalan üyeliklerine de atamalar yapılacağı ifade edildi. Toplantıda ayrıca kar dağıtımı hakkında karar alınması ve finansal tablonun okunarak müzakere edilmesi sonrası oylanması da gündemde yer alıyor.

‘Fabrika ayarlarına dönsün’ iddiası

TARKEM’in genel kurul çağrısında, kurula ortakların katılabileceği gibi vekilleri aracılığı ile de katılabileceğinin altı çizilirken; bazı isimlerin birden fazla vekaletle toplantı öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü de edinilen bilgiler arasında. Ayrıca toplantıda bazı üyelerin TARKEM için ‘Fabrika ayarlarına dönsün’ çağrısı yapacağı ifade ediliyor.

Yüzde 50 kamu yüzde 50 gönüllü

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. ortaklığı yüzde 50’si kamunun (Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi), sivil toplumun (İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası, ESİAD, İZSİAD, EGİAD, TAİDER vb.), yüzde 50’si İzmir’e ve Kemeraltı’na gönül vermiş insanlar olmak üzere 180 ortağın oluşturduğu, Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane’nin kentsel yenileme alanını canlandırmayı amaçlayan bir kamu-özel iş birliği yapısı olarak faaliyet gösteriyor.

Yatırım fonu oluşturulmuştu

İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak yaratma ve ölçeklendirme konseptiyle 9 Ocak 2023’te “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kuruldu. Gayrimenkul Yatırım fonu ekosisteminde ilk etki yatırımı olan söz konusu fon, TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle hayata geçirilmişti. Fon; bölgenin gelecek vizyonunun bir parçası olmak isteyen, küçük ve büyük her ölçekteki kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıları kabul ediyordu. Böylelikle gerçekleştirilen çalışmalarla İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası olmasına katkı sağlamayı hedefleniyordu.