Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına yönelik faiz adımlarıyla ekonomi gündeminin en kritik başlığını oluşturmaya devam ediyor.

Para Politikası Kurulu (PPK) kararları, enflasyonla mücadelede sıkı duruşun korunacağına işaret ederken, piyasalar yeni yol haritasının olası etkilerini faiz, kur ve beklenti üçgeninde yeniden fiyatlıyor.

Para politikası ekonomik gidişatı nasıl etkileyecek?

TCMB’nin faiz adımları, enflasyon hedeflemesinin ötesinde, döviz kuru, iç talep ve yatırım eğilimleri üzerinde belirleyici bir çerçeve oluşturuyor.

Politika faizindeki değişiklikler; mevduat getirileri, kredi maliyetleri ve şirketlerin finansman koşulları üzerinden ekonomik aktivitenin genel seyrine yansıyor.

Bu nedenle Merkez Bankası’nın her adımı, piyasalarda hem kısa vadeli fiyatlamaları hem de orta vadeli beklentileri yeniden oluşturan güçlü bir sinyal niteliği taşıyor.

Ekonomistlerin faiz beklentileri nasıldı?

Yurt içinde gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilmişti. Piyasalar, yılın son toplantısının 2025’e yönelik yönlendirmeler açısından kritik olacağını değerlendiriyordu.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise aralık ayında TCMB’nin politika faizinde 150 baz puanlık bir indirim yaparak oranı yüzde 38 seviyesine çekmesini öngörüyordu.

Ekim ayında ne olmuştu?

TCMB, ekim ayındaki toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39.50 seviyesine düşürmüştü.

Aralık ayı faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını 150 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 38'e düşürüldü. Gecelik vadede borç verme faiz oranını ise yüzde 42.5'ten yüzde 41'e çekti.