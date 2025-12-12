Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12.12.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarına göre, 9 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. İzmir'de de rektör değişikliği yaşandı. İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne Prof. Dr. Rasim Akpınar yeni rektör olarak atanırken, Ege Üniversitesi'ne ise Prof. Dr. Musa Alcı atandı.

7 üniversiteye daha rektör ataması gerçekleştirildi. Rektör ataması gerçekleştirilen üniversiteler ve atanan rektörler şu şekilde:

- Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cemal İbiş atandı.

- Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdullah Kuzu atandı.

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı.

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu atandı.

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

- Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Görmez atandı.

- Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.