Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12.12.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarına göre, 9 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. İzmir'de de rektör değişikliği yaşandı. İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne Prof. Dr. Rasim Akpınar yeni rektör olarak atanırken, Ege Üniversitesi'ne ise Prof. Dr. Musa Alcı atandı.
7 üniversiteye daha rektör ataması:
7 üniversiteye daha rektör ataması gerçekleştirildi. Rektör ataması gerçekleştirilen üniversiteler ve atanan rektörler şu şekilde:
- Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cemal İbiş atandı.
- Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdullah Kuzu atandı.
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı.
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu atandı.
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.
- Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Görmez atandı.
- Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.