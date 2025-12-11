Son Mühür- Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu kullandırma” ve “cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Savcılık, Ersoy’un evinde kadınlara uyuşturucu verildiği ve çoklu cinsel ilişki ortamlarının oluşturulduğu yönünde tespitlere ulaşıldığını belirtti. Soruşturma dosyasına göre dört kişi, “fikir ve eylem birliği” içinde hareket etmekle suçlanıyor.

Savcılık soruşturmasında yeni aşama

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Ersoy’un tutukluluğa sevk edilmesinin ardından, ifadesi dosyaya girdi. Gazeteci, hakkında öne sürülen tüm iddiaları kesin bir dille reddetti.

“Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım”

Serbestiyet’in aktardığı ifadelere göre Ersoy, uyuşturucu iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Ersoy’un ifadesindeki ilgili bölüm şu şekilde yer aldı:

“Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.”

"Böyle bir şey olmadı"

Ersoy, adının geçtiği kişilerle ilgili iddiaları da kabul etmedi. E.A. ile geçmişte kısa süreli bir flört yaşandığını doğruladı; ancak grup ilişki iddialarının hayal ürünü olduğunu söyledi:

“E.A. ile bir dönem flört ettik ancak sürdüremedik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında iddia edilen diyaloglar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.”

Adres ve ziyaret iddialarına açıklama

Ersoy, kendisinin veya diğer kişilerin belirli adreslerde bulunduğuna dair aktarılan bilgileri de yalanladı: “Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus’taki eve hiç gelmedi.”

Ayrıca E.A.’nın kız kardeşini tanımadığını, yalnızca ismen bildiğini belirtti. Bu kişileri herhangi bir şekilde koruduğu iddiasını ise tamamen reddetti.

“Arkadaşlarımla ticari bir ilişkim yok”

Ersoy, soruşturmada adı geçen B.K., M.D. ve diğer kişilerle ilgili de açıklama yaparak iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi:

“B.K. ile normal arkadaşım olarak tanıştım. M.D. TRT World’de çalışıyor, sektörden dolayı bilirim. Herhangi bir ilişkim yoktur.”

Ayrıca bazı kişilerin televizyona çıkarıldığı iddialarını da reddeden Ersoy, yönetici olduktan sonra yakın çevresine kolaylık sağlamadığını dile getirdi.

“İddialarının hepsi yalandır”

Savcılık dosyasındaki en ağır iddialardan biri olan "çoklu ilişki ortamı" iddiasına Ersoy net bir yanıt verdi: “Çoklu cinsel birliktelik ortamı iddialarının hepsi yalandır.”

Kaza, yurt dışı seyahati ve diğer suçlamalar

Ersoy, köprüde yaptığı kazada uyuşturucu etkisinde olduğuna ilişkin söylentilerin polis tutanaklarıyla çürütüldüğünü belirtti.

Barcelona seyahatine ilişkin açıklamasında ise tatil amacıyla gittiğini ve bazı tanıdıklarla tesadüfen karşılaştığını söyledi. “Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için gittik. Rezan Epözdemir ile tesadüfen karşılaştık.”

Ayrıca bazı kişilerle arasında para alışverişi veya Cumhurbaşkanlığı uçağına bindirme girişimi olduğu iddialarını da reddetti.

“Uyuşturucu siparişi verdiler iddiası yalan”

Ersoy, arkadaşlarının telefonlarından uyuşturucu siparişi verildiğine dair iddiaları da kabul etmedi. Şubat ayında sosyal medyada benzer suçlamaların yapıldığını, o dönemde de suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı:

“Bahsedilen iddiaların bir kısmı o dönem açılan bir Twitter hesabında yazılmıştı. Suç duyurusunda bulunduk ancak kimin kullandığını tespit edemedik.”