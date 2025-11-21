İzmir’in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri, çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. Olayda bir kişi gözaltına alınırken, bir kadın hakkında “suç delillerini yok etmek” suçundan işlem yapıldı.

Savcılık izniyle adrese baskın

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği ekipleri, K.K. (32) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılık izniyle belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucular çamaşır makinesinden çıktı

Evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin çamaşır makinesi içerisine gizlendiği tespit edildi. Operasyonda:

896 adet uyuşturucu uyuşturucu hap,

66 gram uyuşturucu ,

1 adet ruhsatsız tabanca,

26 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.K. gözaltına alındı. Evde bulunan ve uyuşturucu maddeleri sakladığı öne sürülen A.K. (29) adlı kadın hakkında ise “suç delillerini yok etmek” suçundan işlem yapıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.