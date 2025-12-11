Son Mühür- Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi. Ev ve iş yerlerinde panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. AFAD ilk verileri paylaştı.

Depremin merkez Üüsü Sındırgı olarak açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre sarsıntının merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. 4.9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İzmir’de sarsıntı şiddetli hissedildi

İzmir'de genelinde merkez ilçelerde ikamet eden vatandaşlar depremi en yoğun şekilde hissetti. Bölgeden şu ana kadar olumsuz bir ihbar bildirilmedi ancak vatandaşların endişesi sürüyor.

AFAD:

AFAD’ın paylaştığı teknik bilgilere göre deprem şu şekilde kaydedildi:

Büyüklük: 4.9 (Mw)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 2025-12-11

Saat: 10:06:14 TSİ

Enlem: 39.19667 N

Boylam: 28.31639 E

Derinlik: 6.97 km