Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in sağlık sistemine önemli katkıları bulunan İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yenal Duğral görevinden ayrılırken, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na Urla İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Serel geldi.

Sağlığa önemli katkıları olan Dr. Yenal Duğral Urla Devlet Hastanesi'dne Başhekim Yardımcısı oldu

Alınan bilgiye göre Sağlık Bakanlığı İzmir Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve son olarak Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevlerinde bulunan Dr. Yenal Duğral, 10 Aralık tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Sağlığa önemli katkıları olan Yenal’ın Urla Devlet Hastanaesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görevine devam edeceği öğrenildi. İzmir Sağlık Müdürlüğü’nde aynı gün bir görev değişikliği daha oldu. İzmir Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Engin Akçar’dan boşalan koltuğa Urla İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ali Serel oturdu. Dr. Serel’in 11 Aralık itibarı ile görevine başladığı öğrenildi.

Serel’e Kaymakamdan Başarı Belgesi

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na atanan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Serel’i makamında kabul etti. Ziyaret kapsamında Kaymakam Gözlet, ilçemizde yürüttüğü özverili çalışmalar ve sunduğu katkılar nedeniyle Uzm. Dr. Serel’e Başarı Belgesi takdim etti. Görev süresince sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Gözlet, Uzm.Dr. Serel’e yeni görev yerinde başarılar diledi.