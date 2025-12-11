TBMM lokantasında stajyer olarak görev yapan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin, Meclis personeli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları kamuoyuna yansıdı. İddiaların ardından Meclis’te görev yapan kadın milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, tacizi protesto etmek amacıyla harekete geçti.

Kadın Vekiller Dikmen Kapısı önünde toplandı

Kadın vekiller, taciz iddialarına tepki göstermek amacıyla Meclis Dikmen Kapısı’na yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında “Çocuk istismarı aklanamaz” sloganları atıldı. STK temsilcileri de protestoya destek vererek, olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Polis barikatıyla engel girişimi

Yürüyüş sırasında polis ekipleri, kadın vekillerin ilerlemesini engellemek için barikat kurdu. Vekiller, kurulan barikatı kaldırmaları için polis ekiplerine tepki gösterdi. Protesto, polis ve vekiller arasında kısa süreli gerginliğe sahne oldu.

Kadın vekiller, yürüyüş ve açıklamalarla, TBMM’de çalışan genç stajyerlerin güvenliğinin sağlanması ve taciz iddialarının titizlikle araştırılması çağrısında bulundu.