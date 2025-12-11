Son Mühür / Erkan Doğan - Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde ilkel şartlarda meclis toplantısı yapan Konak Belediyesi meclis üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aylardır Fuar’daki meclis toplantı salonunu talep ediyor. Büyükşehir Belediyesi salonu vermezken, CHP’li ve AK Partili meclis üyeleri şimdi de meclisin yapıldığı Kültür Merkezi’nin altındaki İZELMAN’a ait otoparkında kendilerinden ‘otopark ücreti’ istenmesine tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor?

Son Mühür’e konuşan Konak Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Erhan Kahraman, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’ndeki otoparktan faydalanamadıklarını belirterek, “Araçlarımızla ilgili Görevli Kartı verdiler. Ancak İZELMAN otoparklarından faydalanamıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Ne yazık ki meclis üyelerinin kıymeti ve değeri yok” dedi. Son Mühür’e görüş veren CHP ve AK Partili birçok meclis üyesi meclis toplantılarını gerçekleştirdikleri Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi altındaki İZELMAN otoparkının kendilerine ücretli hale dönüştürülmesine isyan etti. Konak Belediyesi meclis üyeleri otopark krizi nedeniyle araçlarını, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi karşısında pazar yerindeki boş alana park etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Başkan Mutlu da durumdan rahatsız !

Konak Belediyesi meclis üyeleri, adeta dökülen Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde toplantı yapmanın zorluklarını anlatarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden fuardaki meclis salonunu tahsis etmesini talep etmişti. AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri grup toplantılarını 'damat' ve 'gelin odalarında' yapmak zorunda kalıyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu konuda bir açıklama yapılmazken, CHP İzmir İl Başkanlığı ve CHP örgütünün bazı toplantılarının fuardaki meclis salonunda farklı etkinlikler yaptıkları ifade ediliyor. Konak Belediye Başkanı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun da hem meclis salonu hem de otopark konusunda rahatsızlık duyduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bu konularda bir adım atmasını beklediği konuşuluyor.

Kamu yararına çalışıyoruz ama otoparkı kullanamıyoruz

Konak Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Emrah Erol, Son Mühür’e meclis salonu ve otopark ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konak Belediyesinde 37 meclis üyesinin bulunduğunu belirten Erol, “İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin araçları İZELMAN’a kayıtlı oluyor ve ücretsiz otoparkları kullanabiliyorlar. Meclis toplantılarını yaptığımız Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nin altında otoparkı İZELMAN işletiyor. Konak Belediyesi meclis üyeleri, meclis toplantılarına gelip kamu yararına çalışıyorlar. Ancak bu otoparkı ücretsiz kullanmak hakları yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

Konak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Üvey Evladıdır

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bir çok çalışmanın Konak’a zarar verdiğini anlatan Erol, şunları söyledi, “Konak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üvey evladıdır. Yaptıkları hiçbir bir proje yok. Plansız, programsız, bilgisiz, liyakattan uzak bir şekilde iş ve işlem yapıyorlar. Büyükşehir'in yaptığı tüm işlemlerde en büyük zararı Konak görüyor. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi her yağmurda sular altında kalıyor. Trafik şehrin merkezi Konak’ta dönüyor. Konak’tan kente çıkış bölgeleri için alternatif yollar yok”