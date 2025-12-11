İzmir’in Torbalı ilçesinde anne, baba ve oğlun ölü bulunduğu olayın perde arkası ortaya çıktı. İlk anda “cinnet ve intihar” olarak değerlendirilen trajedinin aslında planlı bir miras cinayeti olduğu belirlendi. Ailesini öldürüp intihar süsü verdiği anlaşılan M.A. tutuklandı.

İlk inceleme yanılttı: Cinayet masası şüphelendi

24 Ekim’de Muratbey Mahallesi’ndeki bir evden silah sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri, kapısı açık halde bulunan eve girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Anne Sadi Avcı ve baba Hatice Avcı farklı odalarda başlarından vurulmuş halde, büyük oğul Mehmet Avcı ise salonda ölü bulundu. Olayın ilk değerlendirmesi, Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği yönündeydi. Ancak Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz ekipleri, Mehmet Avcı’nın beden pozisyonu ve silahın konumundan şüphelenince olayın gidişatı tamamen değişti. İl Emniyet Müdürü’nün talimatıyla özel bir ekip kuruldu ve soruşturma derinleştirildi.

1200 saatlik görüntü cinayetin izlerini ortaya çıkardı

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada emniyet birimleri, ilçedeki ve İzmir merkezdeki Plaka Tanıma Sistemleri ile 60 farklı güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 1200 saatlik görüntüyü saniye saniye izledi. Bu çalışma M.A.’nın, yani ailenin küçük oğlunun, olay günü İzmir’den Torbalı’ya geldiğini ortaya çıkardı. Soruşturma ilerledikçe M.A.’nın cinayetlerden önce pamuk, kolonya ve eldiven satın alarak hazırlık yaptığı da tespit edildi.

Cinayeti internette yaptığı arama ele verdi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün dijital incelemesinde, şüphelinin cinayetten hemen önce video paylaşım platformlarında “tabanca ses desibel seviyeleri” araması yaptığı belirlendi. Bu bulgu, olayın spontane değil, soğukkanlı şekilde planlanmış bir cinayet olduğunu gösterdi. Teknik ve fiziki takipler, M.A.’nın eve sessizce girip önce yalnız olan annesini vurduğunu, ardından babasını eve çağırarak öldürdüğünü, son olarak eve gelen ağabeyini de öldürdüğünü ortaya koydu. Cinayetlerden sonra salonu düzenleyerek olaya “cinnet ve intihar” görünümü kazandırdığı, tabancadaki parmak izlerini sildiği ve dikkat çekmemek için evi terk ettiği belirlendi.

Miras için ailesini katletti

Polisteki sorgusunda maddi sıkıntıları olduğu tespit edilen M.A.’nın, aile mirasına tek başına sahip olmak amacıyla cinayetleri işlediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay kapsamında gözaltına alınan diğer iki şüpheliden S.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, T.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.