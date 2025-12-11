Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de bazı belediyelerin bağlı şirketlerinin banka hesaplarına, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bloke konulduğu geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Edinilen bilgilere göre, SGK borçlarını ödemeyen ve herhangi bir yapılandırma yapmayan belediye şirketlerinin hesaplarından gün boyunca para çıkışı gerçekleştirilememişti.

KONAK’IN ŞİRKETİ MERBEL İÇİN DOĞRUDAN HACİZ İDDİASI

Gelişmelerin ardından özellikle Konak Belediyesi’nin şirketi MERBEL A.Ş. ile ilgili kritik bir iddia gündeme geldi. Borçların ödenmemesi nedeniyle şirkete doğrudan haciz uygulanmasının beklenebileceği iddia edildi. AK Partili kaynaklar, MERBEL şirketinin SGK yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı, resmi görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını belirtti.

İZBEL’İN GÜNCEL BORÇ TABLOSU ORTAYA ÇIKTI

Konak Belediyesi’nin bir diğer şirketi İZBEL A.Ş. ile ilgili güncel borç dökümü kamuoyuna yansıdı. 3 Aralık 2025 tarihli resmi yazışmaya göre şirketin SGK ve vergi dairesine toplam borcu 2 milyon 463 bin 494 TL seviyesine ulaştı. Şirket tarafından Konak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda, borçlara ilişkin tüm evrakların belediyeye iletildiği kaydedildi.

Güncel borç dağılımı şu şekilde;

SGK borcu: 1 milyon 893 bin 308,37 TL

Vergi borcu: 570 bin 186,08 TL

Toplam: 2 milyon 463 bin 494,45 TL

1,6 MİLYAR TL’Yİ AŞAN BİRİKMİŞ SGK BORCU

Resmi belgelerde yer alan ikinci tabloda, İZBEL A.Ş.’nin 1 Aralık 2025 itibarıyla SGK’ya olan birikmiş borç toplamının 1 milyar 608 milyon 018 bin 016,95 TL olduğu görüldü. Borç kalemleri işkollarına göre ayrıntılı şekilde listelendi.

108 MİLYON TL’Yİ AŞAN VERGİ BORCU

Belgelerde yer alan vergi borçları toplamı ise 108 milyon 728 bin 668 TL olarak hesaplandı.

Vergi kalemleri:

Muhtasar Vergisi: 83.551.829,02 TL

Damga Vergisi: 27.774 TL

KDV: 8.680.621,97 TL

Yapılandırmada olan borçlar: 9.358.847,48 TL

Geçici Vergi: 304 TL

Gelir Vergisi: 2.850,75 TL