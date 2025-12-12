İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir otomobil galerisine patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi. Olayla ilgili yürütülen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken üzerlerinde iki tabanca ele geçirildi.

Gündüz saatlerinde patlayıcı paniği

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi’nde bulunan bir otomobil galerisinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce galeriye patlayıcı madde atılması sonucu bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Organize suçlar ve istihbarat birimleri ortak çalıştı

Saldırının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerini tespit etmek için bölgede detaylı inceleme yaptı.

Kısa sürede şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı.

Beş şüpheli yakalandı, iki tabanca ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda D.G., M.Y.E., E.D.K., C.K. ve G.K. adlı beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda iki tabanca ele geçirildi.